Aumentan los pedidos de apoyo a Prodecon

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Las quejas de contribuyentes ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aumentaron 20% en San Luis Potosí durante 2026, principalmente por bloqueos de cuentas bancarias, devoluciones de impuestos no entregadas, facturas desconocidas y cancelación de sellos digitales.

José Gabriel Gómez Rodríguez, delegado de Prodecon en el estado, informó que hasta julio se han presentado 512 quejas, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Nueve de cada diez casos, aseguró, concluyeron con una respuesta favorable para el contribuyente.

Advirtió el delegado que este tipo de problemas no afecta únicamente a grandes empresas, sino también a propietarios de papelerías, carnicerías, imprentas y otros pequeños negocios que dependen de sus cuentas para pagar nóminas y proveedores.

Explicó que cuando una cuenta bancaria es inmovilizada, Prodecon puede identificar en un plazo aproximado de tres días qué autoridad ordenó el bloqueo, cuál fue el motivo y qué alternativas existen para buscar su liberación.

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