logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

A pesar de los incrementos, los organismos operadores de agua no siempre reflejan mejoras sustanciales: Quintero García

Por Rolando Morales

Diciembre 13, 2025 02:58 p.m.
A
Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

El presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García, señaló que los incrementos a las tarifas de agua que aplican los organismos operadores municipales deben estar acompañados de mecanismos claros de transparencia y fiscalización, ya que por sí solos no garantizan una mejora en el servicio ni en la situación financiera de estas dependencias.

El investigador advirtió que, aunque en teoría el aumento de tarifas podría representar una ventaja para los organismos descentralizados, en la práctica no siempre se reflejan cambios sustanciales en su desempeño.

Recordó que en diversas ocasiones se han autorizado incrementos sin que exista una mejora visible, debido a múltiples factores que influyen en la operación y administración de los recursos.

Ante este escenario, Quintero García subrayó la necesidad de que, cuando se implementen medidas de este tipo, se establezcan también procesos de transparencia e incluso de fiscalización de los ingresos que reciben los organismos operadores. Explicó que estos recursos deben ser redirigidos y administrados de manera más eficiente, adecuada y, sobre todo, transparente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

De 3.8 a 6.6% sería el alza a tarifas de agua en la capital

La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó los lineamientos que determinarán cómo se actualizarán las cuotas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad
Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad

Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad

SLP

Leonel Mora

Un total de 23 personas fueron arrestadas y se brindaron 53 auxilios ciudadanos

Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE
Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

SLP

Rolando Morales

A pesar de los incrementos, los organismos operadores de agua no siempre reflejan mejoras sustanciales: Quintero García

Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP
Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP

Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador consideró que deben dejar de lado la "soberbia"

Defiende Azuara ajuste de sanciones por tala o poda de árboles
Defiende Azuara ajuste de sanciones por tala o poda de árboles

Defiende Azuara ajuste de sanciones por tala o poda de árboles

SLP

Rolando Morales

El titular de la Dirección de Servicios Municipales detalló que actualmente las multas son mínimas