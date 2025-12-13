Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

El presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García, señaló que los incrementos a las tarifas de agua que aplican los organismos operadores municipales deben estar acompañados de mecanismos claros de transparencia y fiscalización, ya que por sí solos no garantizan una mejora en el servicio ni en la situación financiera de estas dependencias.

El investigador advirtió que, aunque en teoría el aumento de tarifas podría representar una ventaja para los organismos descentralizados, en la práctica no siempre se reflejan cambios sustanciales en su desempeño.

Recordó que en diversas ocasiones se han autorizado incrementos sin que exista una mejora visible, debido a múltiples factores que influyen en la operación y administración de los recursos.

Ante este escenario, Quintero García subrayó la necesidad de que, cuando se implementen medidas de este tipo, se establezcan también procesos de transparencia e incluso de fiscalización de los ingresos que reciben los organismos operadores. Explicó que estos recursos deben ser redirigidos y administrados de manera más eficiente, adecuada y, sobre todo, transparente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí