Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE
A pesar de los incrementos, los organismos operadores de agua no siempre reflejan mejoras sustanciales: Quintero García
El presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García, señaló que los incrementos a las tarifas de agua que aplican los organismos operadores municipales deben estar acompañados de mecanismos claros de transparencia y fiscalización, ya que por sí solos no garantizan una mejora en el servicio ni en la situación financiera de estas dependencias.
El investigador advirtió que, aunque en teoría el aumento de tarifas podría representar una ventaja para los organismos descentralizados, en la práctica no siempre se reflejan cambios sustanciales en su desempeño.
Recordó que en diversas ocasiones se han autorizado incrementos sin que exista una mejora visible, debido a múltiples factores que influyen en la operación y administración de los recursos.
Ante este escenario, Quintero García subrayó la necesidad de que, cuando se implementen medidas de este tipo, se establezcan también procesos de transparencia e incluso de fiscalización de los ingresos que reciben los organismos operadores. Explicó que estos recursos deben ser redirigidos y administrados de manera más eficiente, adecuada y, sobre todo, transparente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De 3.8 a 6.6% sería el alza a tarifas de agua en la capital
La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó los lineamientos que determinarán cómo se actualizarán las cuotas
no te pierdas estas noticias
Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad
Leonel Mora
Un total de 23 personas fueron arrestadas y se brindaron 53 auxilios ciudadanos
Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE
Rolando Morales
A pesar de los incrementos, los organismos operadores de agua no siempre reflejan mejoras sustanciales: Quintero García
Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP
Rubén Pacheco
El gobernador consideró que deben dejar de lado la "soberbia"