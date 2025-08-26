Aún esperan la donación de tratadora de Morales

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que hasta el momento la Comisión Estatal del Agua (CEA) no ha emitido respuesta con respecto a la petición de traspaso de la planta tratadora de agua en el Parque de Morales.

Recientemente, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que se solicitaría a la CEA el traspaso o la rehabilitación de la mencionada infraestructura a fin de garantizar el riego del Parque Morales.

Ante esto, Christian Azuara confirmó que el Ayuntamiento capitalino aún se encuentra en espera de la respuesta de la dependencia estatal.

“Sigue igual, no se ha traspasado, estamos en la misma en espera para poderlo realizar”, señaló el funcionario municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que pese a esta situación, los trabajos de reforestación continúan y adelantó que próximamente, específicamente a finales del mes de agosto, se realizará una reforestación de más de 100 árboles donados por grupo Bimbo.

Explicó que esta acción buscará hacer uso de métodos diferentes de plantación de árboles a fin de que estos ejemplares puedan sortear de mejor manera las temporadas de sequía de forma autónoma.

“No sabemos si nos viene la lluvia en las siguientes temporadas y por ello, estamos creando un tipo de bosques donde los mismos árboles compitan por el tema de la lluvia o del agua que existe”.

El funcionario municipal enfatizó que los importante es conservar y preservar el parque de Morales, un espacio que es de todos los potosinos para sano esparcimiento y pulmón de la ciudad capital.