logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae el “Chalamán”, miembro del CJNG

Por El Universal

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Cae el “Chalamán”, miembro del CJNG

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Sánchez cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa

El Gabinete de Seguridad informó que resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia se obtuvo la zona de movilidad del “Chalamán”.

Los efectivos implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las inmediaciones de la avenida Benito Juárez los uniformados identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes.

Tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

El detenido es identificado como uno de los principales operadores del CJNG. Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para los trámites subsecuentes.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Es Banxico el guardián de la estabilidad: CS
Es Banxico el guardián de la estabilidad: CS

Es Banxico el guardián de la estabilidad: CS

SLP

El Universal

La presidenta encabezó la conmemoración por los 100 años de la fundación del Banco de México

Visibilizan la violencia de género en ámbito familiar
Visibilizan la violencia de género en ámbito familiar

Visibilizan la violencia de género en ámbito familiar

SLP

El Universal

Muere mujer por rabia en Zacatecas
Muere mujer por rabia en Zacatecas

Muere mujer por rabia en Zacatecas

SLP

El Universal

Suman 15 cuerpos en fosa
Suman 15 cuerpos en fosa

Suman 15 cuerpos en fosa

SLP

El Universal

Localizados en panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque