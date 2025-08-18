Aún no concluye la CEDH recomendación por motín

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que se continúa en la elaboración del proyecto de Recomendación por el motín registrado el año pasado, en el penal de La Pila, cuyo incidente provocó la muerte de dos policías y un interno.

El 14 de marzo del 2024 se registró el suceso violento que además dejó lesionados a tres guardias civiles estatales y tres personas privadas de la libertad, es decir, hace un año y cinco meses.

En entrevista, Alejandro García Alvarado, tercer visitador de la CEDH, refirió que se lleva a cabo la investigación dentro del expediente abierto, consistente en recopilar información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Prevención y Reinserción Social.

Aunado a ello, precisó que el personal del organismo autónomo también tomó en cuenta las declaraciones de las personas privadas de la libertad, los familiares de éstas y de los guardias civiles estatales.

“En estos momentos estamos evaluando la información que se logró detectar para en un momento determinado, bueno, en términos de las atribuciones de este organismo, poder llevar la determinación correspondiente”.

Destacó que además de la CEDH, la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) colaboró en la realización de entrevistas, lo cual permitirá robustecer los argumentos de la Recomendación a la SSPC.

En febrero de este año, semanas antes del motín que dejó tres muertos y seis heridos, el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), presentaba una sobrepoblación de casi el 20 por ciento por encima de su capacidad, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.