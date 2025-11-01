Aún "no hablamos de proyectos puntuales": Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que, aunque su reciente reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue breve, resultó "muy valiosa", aclaró que todavía no se discutieron proyectos específicos de infraestructura o movilidad para la capital.

El encuentro, explicó el edil, se realizó como parte de las reuniones que cada año sostienen las autoridades estatales y municipales en esta época, con el objetivo de revisar la Ley de Ingresos y los lineamientos financieros que definirán el presupuesto del próximo ejercicio. "Hoy fue una reunión muy corta, pero muy valiosa, porque cada año por estas fechas nos encontramos para ponernos de acuerdo sobre la Ley de Ingresos, sobre más o menos por dónde va", comentó.

Galindo subrayó que la reunión se centró principalmente en la planeación general, sin entrar en detalles sobre obras o montos específicos. "No hablamos de proyectos puntuales, es decir, todavía no dijimos A, B o C, porque apenas estamos en la confección de los grandes números", explicó el presidente municipal.

Aun así, destacó el interés del gobernador por invertir en la capital potosina. "Me dio mucho gusto que tiene en mente la ciudad de San Luis Potosí, que él va a invertir en proyectos de infraestructura, que son muy importantes, de movilidad, y quizás en algunos podamos invertir juntos. Eso le da una garantía enorme a la ciudad de que le vaya muy bien, de que tenga un buen crecimiento", señaló.

El alcalde comentó que el gobernador le aseguró una buena aportación estatal para la ciudad, mientras que él se comprometió a mantener un esfuerzo de recaudación responsable, sin afectar a la ciudadanía.