Se alistan para los 48 frentes fríos

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para los próximos días, la Dirección de Protección Civil de Soledad, informó que iniciarán el operativo invernal que busca brindar atención a las personas en situación de calle.

El titular de la corporación, Martín Bravo Galicia, indicó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevé la presencia de 48 frentes fríos en el país durante el periodo invernal.

Detalló que algunos de estos frentes fríos, se registran con mayor intensidad, principalmente en los meses de diciembre y enero, debido al calor extremo que se registró este año.

“Ya en estos últimos días, empezó a descender la temperatura; estamos amaneciendo a ocho o nueve grados. Para diciembre y enero se podrían registrar valores por debajo de cero”, señaló Bravo Galicia.

Subrayó que en esta época, ninguna persona deberá permanecer en la vía pública durante las noches frías, por lo que se mantendrá la coordinación con el DIF municipal, para la habilitación del albergue ubicado en la colonia Las Flores, el cual cuenta con capacidad para 48 personas, distribuidas de forma equitativa entre hombres y mujeres.

Agregó que, de ser necesario, se solicitará el apoyo de otros espacios de resguardo, como los centros de rehabilitación que atienden a personas con problemas de adicciones o en situación de vulnerabilidad especial, incluidos migrantes que transitan por la zona.

Finalmente, exhortó a la población, principalmente a los sectores vulnerables como son adultos mayores y menores de edad, a protegerse del cambio brusco de temperatura y evitar exponerse por periodos prolongados al sol.