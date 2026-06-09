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"Ausencia de oposición generará desequilibrio"

Por Samuel Moreno

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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"Ausencia de oposición generará desequilibrio"
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      El triunfo absoluto obtenido por el PRI en las elecciones legislativas de Coahuila debe analizarse más allá de los resultados partidistas, pues la ausencia de fuerzas opositoras con representación suficiente puede generar desequilibrios en la toma de decisiones públicas, advirtió el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés.

      El legislador consideró que, si bien el dominio priista en aquella entidad no resulta sorpresivo por la estructura política que ese partido ha consolidado durante años, sí llama la atención el nivel de control alcanzado en el Congreso local tras obtener la totalidad de los distritos en disputa.

      Serrano Cortés sostuvo que la pluralidad política sigue siendo un elemento indispensable dentro de cualquier órgano legislativo, ya que permite la existencia de contrapesos y fortalece los procesos de deliberación. "Siempre es conveniente el equilibrio. Ahí es donde cobra importancia la representación de otras fuerzas políticas para garantizar la pluralidad en la toma de decisiones", expresó.

      El diputado señaló que los resultados en Coahuila también confirman que ninguna elección puede darse por resuelta antes de tiempo, pues los triunfos responden a circunstancias específicas y al trabajo territorial que desarrollan los partidos políticos. Añadió que, en elecciones legislativas, la fortaleza de las estructuras partidistas suele tener un peso mayor que el liderazgo de una figura en particular.

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      Finalmente, llamó a realizar una lectura objetiva de los comicios y evitar extrapolar los resultados a otras entidades del país, ya que cada estado enfrenta realidades políticas distintas. Asimismo, enfatizó que la prioridad debe mantenerse en la celebración de procesos electorales transparentes, pacíficos y con plena certeza para la ciudadanía.

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