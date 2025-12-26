Autoridades de Bocas atienden incendios en pastizales

La autoridad delegacional de Bocas reportó la atención oportuna de varios incendios en pastizales durante el último mes, como resultado de operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Protección Civil y habitantes de comunidades rurales.

El delegado Jaime Waldo Luna informó que la intervención inmediata ha permitido evitar riesgos mayores para la población, especialmente en zonas rurales.

LEA TAMBIÉN Incautan pirotecnia ilegal en el tianguis de Bocas Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron el decomiso de más de 22 kilos de pirotecnia prohibida que se encontraba a la venta sin autorización en un mercado sobre rueda...

Entre los casos atendidos destacó un incendio en un pastizal ubicado sobre la carretera a Ahualulco, en el entronque con la localidad de Angostura, donde personal de Protección Civil de la delegación participó en las labores de extinción. Otro siniestro se registró en San Rafael 1, el cual se reactivó después de haber sido controlado inicialmente, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de autoridades y habitantes para sofocarlo de manera definitiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se reportó un incendio en la zona conocida como La Mesita, sobre la carretera Bocas–Cascarón, donde personal especializado logró extinguir el fuego y prevenir afectaciones a familias y al entorno. De igual forma, se atendió un siniestro en Jarillas, rumbo a Loma Prieta, el cual fue controlado en su totalidad.

Finalmente, el delegado reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura, vidrios o colillas encendidas en caminos y terrenos, al subrayar que la prevención y la participación ciudadana son clave para reducir la incidencia de incendios en la zona rural.