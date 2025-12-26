logo pulso
NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Autoridades de Bocas atienden incendios en pastizales

La delegación reportó la atención de varios incendios en zonas rurales

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 11:26 a.m.
Incendio en zona rural de Bocas

Incendio en zona rural de Bocas

La autoridad delegacional de Bocas reportó la atención oportuna de varios incendios en pastizales durante el último mes, como resultado de operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)Protección Civil y habitantes de comunidades rurales.

El delegado Jaime Waldo Luna informó que la intervención inmediata ha permitido evitar riesgos mayores para la población, especialmente en zonas rurales.

Entre los casos atendidos destacó un incendio en un pastizal ubicado sobre la carretera a Ahualulco, en el entronque con la localidad de Angostura, donde personal de Protección Civil de la delegación participó en las labores de extinción. Otro siniestro se registró en San Rafael 1, el cual se reactivó después de haber sido controlado inicialmente, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de autoridades y habitantes para sofocarlo de manera definitiva.

También se reportó un incendio en la zona conocida como La Mesita, sobre la carretera Bocas–Cascarón, donde personal especializado logró extinguir el fuego y prevenir afectaciones a familias y al entorno. De igual forma, se atendió un siniestro en Jarillas, rumbo a Loma Prieta, el cual fue controlado en su totalidad.

Finalmente, el delegado reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura, vidrios o colillas encendidas en caminos y terrenos, al subrayar que la prevención y la participación ciudadana son clave para reducir la incidencia de incendios en la zona rural.

