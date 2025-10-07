Avanza acuerdo UASLP-Gobierno para saldar compromisos financieros

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que se formalizó un acuerdo financiero mediante el cual se establecen los mecanismos para el cumplimiento de las aportaciones que corresponden al ámbito estatal, en relación con el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero signado con la Federación.

El acuerdo permitirá dar continuidad a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión que la institución desarrolla en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad potosina durante el periodo 2025.

La Universidad reiteró que dichos recursos forman parte de los compromisos establecidos entre los dos órdenes de gobierno, y que son indispensables para garantizar la operación ordinaria de esta casa de estudios. Permanecerá atenta al cumplimiento puntual de los acuerdos y a la recepción oportuna de los recursos comprometidos.

Fiel a sus principios de transparencia y responsabilidad, la UASLP refrendó su compromiso de mantener una administración eficiente y verificable del presupuesto, como lo acreditan los informes y auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y de su Órgano Interno de Control.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La institución subrayó que continuará ejerciendo su autonomía con responsabilidad social y visión de futuro, consolidando su papel como universidad pública comprometida con el desarrollo científico, humanístico y cultural de San Luis Potosí.