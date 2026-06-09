Avanza desarrollo de App para licencias de comercios

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A casi un año de la entrada en vigor de la más reciente reforma al Reglamento para el Ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la aplicación que permitirá a la ciudadanía verificar en tiempo real si un establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento vigente continúa en desarrollo, reconocieron autoridades municipales.

La herramienta fue incorporada al reglamento mediante las modificaciones publicadas el 23 de junio de 2025, a través de los artículos 21 Quater y 21 Quinque, que establecen la obligación de la Dirección de Comercio y la Dirección de Innovación Tecnológica de crear una plataforma digital con información actualizada de los negocios que operan con permisos y licencias en regla, además de habilitar un apartado para la recepción de quejas ciudadanas.

Aunque previamente la Dirección de Comercio reportó un avance cercano al 90 por ciento en el desarrollo del sistema, el titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, explicó que todavía se trabaja en la depuración y carga de información correspondiente a miles de establecimientos registrados en la capital. Señaló que una de las principales dificultades ha sido vincular correctamente las licencias con los nombres comerciales bajo los que operan los negocios.

El funcionario detalló que numerosas licencias se encuentran registradas a nombre de personas físicas o razones sociales distintas a la denominación visible para el público, situación que obligó a realizar un nuevo cruce de datos para identificar cada establecimiento de manera correcta. Esta problemática se presenta con mayor frecuencia en pequeños comercios y negocios familiares.

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