Aves migratorias encuentran refugio en el Tangamanga I
Es hogar de diversas especies durante la temporada invernal
El Parque Tangamanga I registró el arribo de más de 130 especies de aves migratorias con el inicio de la temporada invernal. Las especies provienen de regiones como Alaska, Canadá, Estados Unidos y el norte de México, y utilizan los lagos del parque como sitio temporal de descanso y alimentación.
Entre las aves observadas se encuentran el pato zambullidor, la gallareta y diversas especies de garzas, que permanecen en los estanques alimentados por escurrimientos pluviales de la Sierra de San Miguelito.
Autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a respetar a las aves y evitar molestarlas o alimentarlas, ya que su dieta natural se compone principalmente de insectos, semillas, bayas, frutas y granos. El suministro de otros alimentos puede provocar afectaciones a su salud y alterar su comportamiento.
De acuerdo con la información oficial, el arribo de las aves inicia de manera gradual desde octubre, en parvadas, lo que permite observar una amplia diversidad a lo largo de las más de 420 hectáreas del parque. Al finalizar el invierno, las especies regresan a sus lugares de origen.
