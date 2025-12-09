Avisan sobre cierres nocturnos por obra en Circuito Potosí
Serán a partir de este martes 9 de diciembre a las 23:00 horas
A partir de este martes 9 de diciembre, en horario nocturno, autoridades de Soledad de Graciano Sánchez, cerrarán los carriles laterales del Circuito Potosí (Anillo Periférico Norte) en sentido norte a sur e implementarán como vía alterna la calle de Saturnino Cedillo.
Lo anterior, debido a avances en la construcción del puente en el cruce del Circuito Potosí con el bulevar Valle de los Fantasmas (Carretera a Rioverde) que incluyen la instalación de trabes superiores de dicho paso elevado.
Personal de Seguridad Vial y Movilidad, así como de la Dirección de Infraestructura Municipal, precisó que estos cierres iniciarán tentativamente este martes a las 11:00 de la noche (23:00 horas) con una duración aproximada de tres horas por jornada, finalizando el viernes 12.
Las maniobras se coordinarán de manera puntual para reducir afectaciones y asegurar un flujo ordenado para las y los automovilistas que transitarán por la zona.
Avanza 43% construcción del mega puente en Circuito Potosí
La obra a doble altura busca mejorar traslados en la zona metropolitana
