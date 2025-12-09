logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Fotogalería

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avisan sobre cierres nocturnos por obra en Circuito Potosí

Serán a partir de este martes 9 de diciembre a las 23:00 horas

Por Leonel Mora

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Avisan sobre cierres nocturnos por obra en Circuito Potosí

A partir de este martes 9 de diciembre, en horario nocturno, autoridades de Soledad de Graciano Sánchez, cerrarán los carriles laterales del Circuito Potosí (Anillo Periférico Norte) en sentido norte a sur e implementarán como vía alterna la calle de Saturnino Cedillo.

Lo anterior, debido a avances en la construcción del puente en el cruce del Circuito Potosí con el bulevar Valle de los Fantasmas (Carretera a Rioverde) que incluyen la instalación de trabes superiores de dicho paso elevado.

Personal de Seguridad Vial y Movilidad, así como de la Dirección de Infraestructura Municipal, precisó que estos cierres iniciarán tentativamente este martes a las 11:00 de la noche (23:00 horas) con una duración aproximada de tres horas por jornada, finalizando el viernes 12.

Las maniobras se coordinarán de manera puntual para reducir afectaciones y asegurar un flujo ordenado para las y los automovilistas que transitarán por la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Avanza 43% construcción del mega puente en Circuito Potosí

La obra a doble altura busca mejorar traslados en la zona metropolitana

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por seguridad peatonal intervienen árboles de Coronel Romero
Por seguridad peatonal intervienen árboles de Coronel Romero

Por seguridad peatonal intervienen árboles de Coronel Romero

SLP

Rolando Morales

El arbolado urbano en San Luis Potosí se ve beneficiado por medidas de preservación de especies vegetales.

Gallardo deja en manos de Congreso presupuesto para la UASLP
Gallardo deja en manos de Congreso presupuesto para la UASLP

Gallardo deja en manos de Congreso presupuesto para la UASLP

SLP

Samuel Moreno

Sugirió a la casa de estudios dialogar directamente con diputados para definir su gasto en 2026

"¿Y si nadie paga Elektra?": Gabino Morales en redes
"¿Y si nadie paga Elektra?": Gabino Morales en redes

"¿Y si nadie paga Elektra?": Gabino Morales en redes

SLP

Redacción

El diputado alude a la deuda fiscal de Salinas Pliego

Frente frío 19 traerá frío, niebla y lluvias aisladas
Frente frío 19 traerá frío, niebla y lluvias aisladas

Frente frío 19 traerá frío, niebla y lluvias aisladas

SLP

Redacción

Protección Civil pide prepararse ante el descenso de temperatura y atender recomendaciones básicas