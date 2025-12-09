logo pulso
Frente frío 19 traerá frío, niebla y lluvias aisladas

Protección Civil pide prepararse ante el descenso de temperatura y atender recomendaciones básicas

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 07:29 a.m.
A
Frente frío 19 traerá frío, niebla y lluvias aisladas

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el frente frío 19 mantendrá mañanas con bancos de niebla, temperaturas bajas y posibles lluvias aisladas en territorio potosino este martes, mientras en otras regiones del país se pronostican lluvias fuertes e intensas por el mismo sistema frontal.

Para San Luis Potosí, el pronóstico indica:

  • Máximas: 22°C en zona centro y 24°C en Huasteca.

  • Mínimas: 7°C en zona centro y 6°C en el Altiplano.

  • Lluvias: aisladas de 0.1 a 5 mm, derivadas del ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo.

  • Riesgos asociados: niebla matutina, baja visibilidad y enfriamiento de la carpeta asfáltica.

Aunque las lluvias más intensas se concentrarán en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y la Península de Yucatán, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos y lluvias puntuales en la región centro del país, incluido SLP, por la interacción del frente con inestabilidad atmosférica.

Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones por el descenso térmico y seguir medidas sencillas para evitar incidentes:

En casa

  • Abrigarse por capas.

  • Verificar calentadores y estufas ventiladas para evitar monóxido de carbono.

  • Proteger tuberías y medidores para evitar congelamiento.

Para la salud

  • Mantener hidratación aunque no se perciba sed.

  • Refuerzos de vitamina C.

  • Atender especialmente a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.

La autoridad estatal recordó que el frente frío 19 se mantiene activo y su masa de aire polar continuará generando ambiente frío en el norte y centro del país. Cualquier actualización del pronóstico será difundida a través de los canales oficiales.

