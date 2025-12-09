Frente frío 19 traerá frío, niebla y lluvias aisladas

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el frente frío 19 mantendrá mañanas con bancos de niebla, temperaturas bajas y posibles lluvias aisladas en territorio potosino este martes, mientras en otras regiones del país se pronostican lluvias fuertes e intensas por el mismo sistema frontal.

Para San Luis Potosí, el pronóstico indica:

Máximas: 22°C en zona centro y 24°C en Huasteca.

Mínimas: 7°C en zona centro y 6°C en el Altiplano.

Lluvias: aisladas de 0.1 a 5 mm , derivadas del ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo.

Riesgos asociados: niebla matutina, baja visibilidad y enfriamiento de la carpeta asfáltica.

Aunque las lluvias más intensas se concentrarán en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y la Península de Yucatán, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos y lluvias puntuales en la región centro del país, incluido SLP, por la interacción del frente con inestabilidad atmosférica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones por el descenso térmico y seguir medidas sencillas para evitar incidentes:

En casa

Abrigarse por capas.

Verificar calentadores y estufas ventiladas para evitar monóxido de carbono.

Proteger tuberías y medidores para evitar congelamiento.

Para la salud

Mantener hidratación aunque no se perciba sed.

Refuerzos de vitamina C.

Atender especialmente a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios .

Evitar cambios bruscos de temperatura.

La autoridad estatal recordó que el frente frío 19 se mantiene activo y su masa de aire polar continuará generando ambiente frío en el norte y centro del país. Cualquier actualización del pronóstico será difundida a través de los canales oficiales.