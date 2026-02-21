Ayuntamiento, dispuesto a invertir en rescate del San Luis 400

El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que el proceso para la municipalización del mercado San Luis 400 aún no se ha consolidado, aunque aseguró que existe disposición del Ayuntamiento para asumir su administración si así lo decide el Gobierno del Estado.

Galindo Ceballos informó que en el inmueble se detectó una fuga de aguas negras, la cual comenzó a ser atendida desde la semana pasada, pese a que se trata de un predio y un mercado de carácter estatal.

Señaló que esta situación representa un foco de infección, por lo que el municipio decidió intervenir de manera coordinada para evitar mayores afectaciones.

El edil destacó que actualmente alrededor del 60 por ciento de los locales del mercado se encuentran desocupados, lo que refleja el deterioro y abandono del espacio.

Consideró que el sitio tiene potencial para ser rescatado, ya que cuenta con buena ubicación y estacionamiento, y con una inversión moderada podría rehabilitarse.

Indicó que ha sostenido conversaciones previas con autoridades estatales sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento retome la administración del mercado, aunque aclaró que hasta el momento no existe ningún acuerdo formal. No obstante, reiteró que su propuesta de municipalizar el San Luis 400 sigue vigente.

Finalmente, Galindo Ceballos subrayó que la intención del gobierno municipal es recuperar el mercado y ponerlo en funcionamiento pleno, siempre y cuando exista la voluntad del Gobierno del Estado para avanzar en este proceso.