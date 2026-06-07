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Nuevo crédito elevaría 37% deuda municipal

Préstamo quirografario aprobado supera al pasivo de corto plazo del ayuntamiento

Por Jaime Hernández

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Nuevo crédito elevaría 37% deuda municipal
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      El crédito quirografario que busca contratar el ayuntamiento capitalino elevaría un 37 por ciento el monto del pasivo total de la alcaldía y un 66.4 por ciento el rubro de deuda de corto plazo, de acuerdo a documentos de la presidencia municipal.

      Crédito quirografario aprobado por el cabildo capitalino

      El pasado 29 de mayo, el cabildo capitalino aprobó la contratación de un crédito de corto plazo de hasta por 200 millones de pesos, para el financiamiento de inversiones públicas productivas y proyectos estratégicos del gobierno de Enrique Galindo Ceballos, quien señaló su gobierno tiene una necesidad de financiamiento de hasta 200 millones de pesos.

      Estado financiero y crecimiento de pasivos municipales

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      De acuerdo al estado analítico de pasivos del informe financiero municipal correspondiente a abril, los pasivos totales de la administración ascendían a 537.3 millones de pesos, de los cuales, 301 millones corresponderían al rubro de pasivo de corto plazo.

      Al momento en que se contrate el crédito, y en caso de que ascienda a los 200 millones de pesos referidos por el mandatario, el total de los pasivos municipales crecería a los 737.3 millones de pesos. Esto implica un alza de 37 por ciento.

      Al ser un préstamo de corto plazo, se le sumaría a ese rubro en los reportes financieros de la alcaldía capitalina, lo que elevaría a 501 millones de pesos ese monto, lo que lo elevaría un 66.4 por ciento.

      El monto manejado por el alcalde sería superior al del saldo de la deuda pública de largo plazo del ayuntamiento, que en abril, ascendía a 186.8 millones de pesos.

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