Soledad aún no formaliza su salida del Interapas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La separación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo Interapas continúa en los planes del Ayuntamiento, informó el alcalde Juan Manuel Navarro al afirmar que la parte técnica del proyecto ya está resuelta y que mantienen las conversaciones para concretar el proceso antes del próximo periodo electoral.

Proyecto técnico y negociaciones para separación de Interapas

El edil reconoció que uno de los puntos pendientes es determinar qué ocurrirá con los adeudos que mantienen los usuarios de Soledad con Interapas, aunque aclaró que esas obligaciones no corresponden al Ayuntamiento, sino a los ciudadanos que tienen contratos con el organismo operador.

Explicó que existen cuentas acumuladas durante varios años que difícilmente podrían ser cubiertas por familias que enfrentan limitaciones económicas, por lo que consideró necesario revisar mecanismos que permitan regularizar la situación sin trasladar esos pasivos directamente al municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recursos y capacidades de Soledad para administrar el servicio

En ese sentido sostuvo que Soledad cuenta con recursos y estudios hidrológicos para asumir la administración del servicio, además de posibilidades económicas para rehabilitar pozos y explorar nuevas fuentes de abastecimiento.

Indicó que existen puntos donde podrían obtenerse entre 60 y 80 litros por segundo, aunque reconoció que también será necesario atender el mantenimiento de la red hidráulica.

Sobre la prestación del servicio, el alcalde reconoció que el abastecimiento mediante pipas todavía es indispensable en distintas colonias, particularmente cuando se presentan fallas en los pozos.

Señaló que el Ayuntamiento ha destinado recursos para atender estas necesidades y que, mediante acuerdos con Interapas, ha intervenido en la rehabilitación de pozos para reducir el tiempo de desabasto y los gastos que implica distribuir agua en camiones cisterna.

Indicó que la separación también requiere establecer cómo se distribuirán las responsabilidades entre Soledad, San Luis Potosí y Cerro de San Pedro, así como definir los recursos que corresponderían a cada municipio en materia de infraestructura y saneamiento.