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Presume CCLE que resuelve 90% de los casos

La directora general atribuye el alto porcentaje a la voluntad de trabajadores y empleadores

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2026 04:22 p.m.
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      Del 100 por ciento de asuntos que ingresan a la institución, el 90 por ciento se resuelve a través de un acuerdo conciliatorio, informó Cecilia Senllace Ochoa Limón, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado (CCLE).

      Con dicho porcentaje, San Luis Potosí se ubica a nivel nacional entre los tres primeros lugares con una tasa de conciliación del 90 por ciento, complementó.

      "¿Qué quiere decir esto? De 10 personas que acuden al centro, únicamente una se va al tribunal a presentar su demanda (laboral)", exteriorizó.

      Atribuyó dicho indicador a la voluntad tanto de la base trabajadora como de las patronales, quienes optan por resolver la discrepancia en el Centro, antes de recurrir a una demanda que podría tardar meses o años en resolverse en un tribunal laboral.

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      En entrevista, destacó el desarrollo de audiencias prioritarias enfocadas en atender a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

      "Se ha incrementado este tipo de audiencias prioritarias, y hemos estado logrando bastante convenio en ese sentido", remató.

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