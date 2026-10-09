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Piden alcaldías préstamos para entregar aguinaldos

El gobernador advierte que no podrían cumplir a todos

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Piden alcaldías préstamos para entregar aguinaldos
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      A poco más de dos meses para concluir el 2026, entre nueve y diez ayuntamientos ingresaron solicitudes de préstamos o apoyos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, cuyas peticiones buscan cubrir compromisos de fin de año.

      Gobernador Gallardo advierte sobre solicitudes de préstamos municipales

      El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, informó lo anterior en entrevista. El mandatario catalogó los planteamientos municipales como un problema para la administración estatal, porque empiezan a llenar las "cartitas" de solicitudes de préstamos o de adelanto de prestaciones.

      "Va a ser difícil poderles cumplir a todos, porque en su momento, miren, el primer año y los dos primeros años se les hizo una vaquita (ahorro). Entonces se les iba recortando un poco el presupuesto y al final del año se les entregaba para que ellos pudieran hacerles frente a todas sus obligaciones y no pedir préstamos", exteriorizó el mandatario.

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      Críticas a la gestión financiera de los municipios

      El gobernador puntualizó que tras aplicar este tipo de medidas de ahorro, las alcaldías solicitaron que se les entregaran completas sus partidas, pues ellos se encargarían de organizar sus finanzas.

      Criticó que el año pasado se accedió a lo propuesto por las y los ediles, sin embargo, no se organizaron, no guardaron lo que debían prevenir y "ya varios estaban pidiendo dinero", dijo.

      "Esta ocasión fue lo mismo, se les entregó completo prestaciones y ahorita el problema es que varios no van a salir con sus compromisos. Son aproximadamente como nueve o diez municipios los que están en problemas financieros", afirmó el gobernador.

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