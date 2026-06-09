logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bar clandestino operaría en una vivienda

Se difundió en redes una riña en el lugar; ya se investiga: Comercio

Por Rolando Morales

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Bar clandestino operaría en una vivienda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí inició una investigación sobre un inmueble ubicado en la calle Luna, a un costado del hospital del ISSSTE sobre la avenida Salvador Nava, luego de que se difundiera en redes sociales un video de una riña ocurrida en el lugar el pasado 1 de junio. 

      El titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, señaló que la dirección no tiene registrado ningún establecimiento comercial en esa dirección y que, en apariencia, se trata de una casa habitación adaptada para otro uso.

      El funcionario explicó que tras conocer las imágenes se realizaron las primeras verificaciones, encontrando que el sitio carece de fachada, anuncios o elementos que lo identifiquen como negocio. Indicó que el inmueble se localiza entre dos viviendas y que hasta ahora no existían reportes o quejas ciudadanas relacionadas con actividades comerciales en ese punto.

      De la Vega Pineda detalló que durante los próximos días se intensificarán las indagatorias en la zona, principalmente mediante acercamientos con vecinos para obtener información sobre lo que ocurre al interior de la propiedad. Reconoció que existen diversas versiones sobre el giro del lugar, pero aclaró que hasta el momento no hay evidencia que confirme que opere como bar u otro establecimiento abierto al público.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El director de Comercio señaló que, en caso de comprobarse la existencia de actividad comercial sin permisos, la primera medida sería la clausura del inmueble para identificar a los propietarios, verificar el giro correspondiente y revisar si el uso de suelo permite ese tipo de operaciones. Posteriormente podrían aplicarse sanciones económicas y determinarse el futuro del establecimiento conforme a la normativa municipal.

      Asimismo, destacó que la investigación se desarrolla de manera coordinada con otras áreas del Ayuntamiento, ya que si no se acredita una actividad comercial podrían intervenir otras instancias competentes. Añadió que, además del video difundido en redes sociales, la dependencia no ha recibido denuncias formales de vecinos y aseguró que no tiene registrados otros casos similares durante el presente año, más allá de algunos señalamientos ciudadanos que suelen llegar por distintos canales de denuncia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        DinOasis será gratuito martes y miércoles
        DinOasis será gratuito martes y miércoles

        DinOasis será gratuito martes y miércoles

        SLP

        Redacción

        La iniciativa del gobernador Gallardo busca fortalecer la convivencia y el uso de espacios públicos en San Luis Potosí.

        Gráfico | CEPC, en alerta por Boris
        Gráfico | CEPC, en alerta por Boris

        Gráfico | CEPC, en alerta por "Boris"

        SLP

        Redacción

        Se monitorea posible tormenta tropical y la zona de inestabilidad cerca de Nicaragua

        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo
        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

        Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

        SLP

        Samuel Moreno

        Señaló que el PAN debe construir un proyecto competitivo para 2027

        Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS
        Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS

        Se harían los ajustes correspondientes a 'Ley Serrano': JGTS

        SLP

        Rubén Pacheco

        Matizó que toda legislación por más perfecta que sea, está sujeta a reformas