Bar clandestino operaría en una vivienda

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La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí inició una investigación sobre un inmueble ubicado en la calle Luna, a un costado del hospital del ISSSTE sobre la avenida Salvador Nava, luego de que se difundiera en redes sociales un video de una riña ocurrida en el lugar el pasado 1 de junio.

El titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, señaló que la dirección no tiene registrado ningún establecimiento comercial en esa dirección y que, en apariencia, se trata de una casa habitación adaptada para otro uso.

El funcionario explicó que tras conocer las imágenes se realizaron las primeras verificaciones, encontrando que el sitio carece de fachada, anuncios o elementos que lo identifiquen como negocio. Indicó que el inmueble se localiza entre dos viviendas y que hasta ahora no existían reportes o quejas ciudadanas relacionadas con actividades comerciales en ese punto.

De la Vega Pineda detalló que durante los próximos días se intensificarán las indagatorias en la zona, principalmente mediante acercamientos con vecinos para obtener información sobre lo que ocurre al interior de la propiedad. Reconoció que existen diversas versiones sobre el giro del lugar, pero aclaró que hasta el momento no hay evidencia que confirme que opere como bar u otro establecimiento abierto al público.

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El director de Comercio señaló que, en caso de comprobarse la existencia de actividad comercial sin permisos, la primera medida sería la clausura del inmueble para identificar a los propietarios, verificar el giro correspondiente y revisar si el uso de suelo permite ese tipo de operaciones. Posteriormente podrían aplicarse sanciones económicas y determinarse el futuro del establecimiento conforme a la normativa municipal.

Asimismo, destacó que la investigación se desarrolla de manera coordinada con otras áreas del Ayuntamiento, ya que si no se acredita una actividad comercial podrían intervenir otras instancias competentes. Añadió que, además del video difundido en redes sociales, la dependencia no ha recibido denuncias formales de vecinos y aseguró que no tiene registrados otros casos similares durante el presente año, más allá de algunos señalamientos ciudadanos que suelen llegar por distintos canales de denuncia.