Bloquea la CEGAIP peticiones de datos

En la recta final de su existencia, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP) está rechazando de forma sistemática y coordinada numerosas quejas ciudadanas contra la ausencia de información en la Plataforma Estatal de Transparencia de alcaldías y dependencias estatales, denunció la organización Ciudadanos Observando.

La institución ciudadana indicó que “en actos claramente dolosos, irresponsables y hasta descarados”, los comisionados han rechazado quejas que cumplen completamente con lo que establece la Ley de Transparencia. Actuando de manera coordinada, agregó, han argumentado que dichas quejas “no proceden” y recomiendan a los ciudadanos revisar la plataforma, aunque la información no existe o fue negada por las autoridades.

Ciudadanos Observando citó casos en solicitudes hechas a los ayuntamientos como Villa de la Paz, Villa de Reyes, Santo Domingo, Huehuetlán, Zaragoza y Mexquitic, así como la Secretaría de Turismo.

En estos casos, indicó, los sujetos obligados se niegan a publicar datos básicos como las percepciones del Cabildo o el personal administrativo. Puso como ejemplo el caso de Mexquitic, que oculta los montos directamente, y la Secretaría de Turismo, al negarse a entregar copia de estados de cuenta bancarios.

“Lejos de cumplir hasta el último día con ética y responsabilidad, los comisionados José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales, junto con las proyectistas Adriana Berenice Capetillo y Marcela Acosta Ibáñez, están actuando en sentido totalmente opuesto a lo que marca la ley que deberían proteger”, estableció Ciudadanos Observando en un comunicado.

En lugar de respaldar a los solicitantes, señaló, la comisión rechaza sus quejas con argumentos inverosímiles, alegando que la información se puede obtener desde la plataforma… “donde claramente no está”.