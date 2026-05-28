Vuelven a bloquear la B. Anaya por falta de agua (video)
Interapas informó sobre un retraso en la reparación de un pozo
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Debido a que no se ha reestablecido el servicio de agua potable en las colonias Hermenegildo J. Aldana, El Sol, Providencia, Mayamil, Jardines del Oriente y otros sectores aledaños, habitantes de esta zona bloquearon nuevamente la avenida B. Anaya, en su cruce con Circuito Oriente.
Los inconformes señalaron que, pese a que el pasado martes Roberto Reyes, representante del Interapas, se comprometió a instalar una nueva bomba en el pozo de Mayamil y garantizar el suministro de agua a través de la red a partir de este jueves, el acuerdo no fue cumplido.
Los vecinos aseguraron que llevan poco más de un mes sin el servicio, situación que los llevó a cerrar esta vialidad desde el martes pasado. Ante la falta de respuesta y solución por parte del organismo operador, este jueves volvieron a concentrarse sobre la misma avenida para exigir atención inmediata a sus demandas.
Los afectados denunciaron que, ante la escasez de agua, se han visto obligados a contratar pipas particulares, cuyos costos, afirmaron, se han incrementado aprovechándose de la necesidad de la población.
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Asimismo, recordaron que, aunque muchos usuarios se encuentran al corriente en el pago de sus recibos, tampoco han recibido apoyo mediante pipas por parte del Interapas.
Finalmente, advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata y una solución definitiva, podrían intensificar sus manifestaciones y bloquear vialidades de mayor flujo vehicular, como la carretera 57.
Al lugar arribó personal del Interapas para dialogar con los manifestantes. Se les explicó sobre el retraso en la reparación de la bomba; sin embargo, se afirmó que se está trabajando en el asunto para restablecer el servicio.
No obstante, los habitantes exigieron la presencia de la Dirección General del Interapas o bien del alcalde Enrique Galindo Ceballos; de lo contrario, afirmaron que continuarían con el bloqueo en la zona.
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