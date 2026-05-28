Solicita Ruth González licencia al Senado para ausentarse hoy y mañana
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Sin especificar los motivos, la senadora del partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva , solicitó licencia para separarse del cargo hoy y mañana viernes,
En una carta fechada ayer miércoles, González Silva se dirige a la presidenta de la mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, para realizar el trámite para dejar el cargo este fin de semana.
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La senadora potosina no presenta una justificación de la medida. En el oficio, pide que sea llamada en su lugar su suplente, Virginia Zúñiga Maldonado, directora del DIF estatal, en tanto corre el periodo de la licencia.
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