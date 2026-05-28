Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital

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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Municipal, señalados por presunto robo a tiendas de conveniencia en la capital potosina.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, las detenciones se realizaron como parte del operativo Escudo Urbano, con apoyo de la coordinación operativa desde el C4 Municipal y agentes en campo.

La primera intervención ocurrió en una tienda Oxxo ubicada en la calle Tercera, en la colonia San Luis. La segunda detención se realizó en otro establecimiento de la misma cadena, localizado en calle Segunda y avenida Universidad.

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La corporación informó que ambas acciones forman parte de los operativos de vigilancia para atender reportes delictivos en establecimientos comerciales.

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