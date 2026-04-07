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Bloqueos carreteros son impulsados por minorías, dice Arreola

Asegura el diputado local de Morena que la presidenta Sheinbaum Pardo ha negociado con manifestantes

Por Samuel Moreno

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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Bloqueos carreteros son impulsados por minorías, dice Arreola

Ante el paro nacional de transportistas y productores del campo iniciado este martes 6 de abril en diversas carreteras del país, el diputado local de Morena en el Congreso del Estado, Carlos Arreola Mallol, consideró que se trata de manifestaciones impulsadas principalmente por grupos minoritarios que no se han coordinado con las representaciones mayoritarias del sector.

El legislador sostuvo que, a nivel federal, ya existen mesas de diálogo instaladas y acuerdos concretados con organizaciones de transportistas, mismos que afirmó, han sido encabezados directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

"Hay acuerdos concluidos, acuerdos cumplidos y atención directa. Incluso se han logrado ajustes en precios y apoyos en materia de inversión para el parque vehicular", señaló.

Arreola Mallol reconoció que, como en cualquier organización, existen agrupaciones que no se alinean con los consensos mayoritarios; sin embargo, subrayó que esto no invalida su derecho a la manifestación, aunque advirtió que algunos sectores podrían estar buscando un beneficio político en el actual contexto electoral.

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"Estamos en tiempos electorales y es natural que distintos grupos incrementen su nivel de presión. También hay organizaciones opositoras que buscan sacar tajada política de cualquier situación", apuntó.

En cuanto a las demandas relacionadas con la inseguridad en carreteras —como los robos con violencia al transporte de carga, el diputado aseguró que existen avances en la materia a nivel nacional, respaldados por cifras oficiales.

Indicó que, de acuerdo con reportes federales, se ha registrado una disminución en delitos como robo al transporte, robo a casa habitación y feminicidios, lo que atribuyó a la implementación de estrategias de seguridad e inteligencia.

"No se puede contravenir a los números. Nadie quisiera que hubiera delitos, pero hay resultados y una estrategia en marcha", expresó.

Reiteró que aunque se trata de una minoría, las demandas de estos grupos deben ser atendidas, al tiempo que insistió en que el Gobierno Federal mantiene abiertos los canales de diálogo para resolver toda inconformidad.

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