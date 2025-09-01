logo pulso
Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026

Para 2025, el proyecto contemplaba aumentos en diversos impuestos del municipio

Por Rolando Morales

Septiembre 01, 2025 12:12 p.m.
A
Enrique Galindo Ceballos / Foto: Omar Hernández-Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que para el presupuesto de ingresos del próximo año fiscal 2026, espera contar con un escenario financiero similar al del 2023, por lo que adelantó buscará un acercamiento con el Congreso del Estado para contar con su respaldo en la aprobación del mismo.

"Yo creo que es política todo, y me refiero a que a mí me toca convencerlos, me toca trabajar con ellos, lo haré, desde luego con mucho respecto, les mostraré los resultados financieros para que vean que implicó alguna falta de comunicación con ellos", explicó el edil capitalino.

Cabe resaltar que para el presente año fiscal, el Congreso del Estado rechazó la propuesta de Ley de Ingresos que contemplaba aumentos en diversos impuestos del municipio.

Al respecto, Galindo Ceballos adelantó que para el 2026 buscará a los diputados locales con anticipación a fin de sensibilizarlos sobre la propuesta de ley de ingresos, pues destacó que existe una expectativa de crecimiento que no se debe frenar.

Afirmó que si bien en el presente año se ha realizado "magia financiera", pues puntualizó que mejoró la recaudación con respecto al anterior trienio, sí reconoció que no compensa el recurso faltante contemplado en la propuesta inicial de ingresos rechazada por el legislativo.

Mencionó que busca aspirar a tener un escenario financiero como el del pasado 2023, el cual calificó como el mejor año en gestión de recursos, "yo aspiraría a tener el escenario financiero de 2023, estoy pensando en que hoy debió de haber superado el 2024 y 2025, el mejor año de mi administración en gestión de recursos ha sido el 2023, yo esperaría a ver si lo alcanzamos otra vez", concluyó el edil capitalino.

Corregirán libros del Cobach para el próximo ciclo escolar

Muertes fetales van a la baja: Ssa

Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026

