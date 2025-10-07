Buscan a dueños de inmueble a punto de caer en Alamitos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que en distintos puntos de la ciudad existen inmuebles desocupados que representan un problema para los vecinos, ya sea por su deterioro o por haberse convertido en focos de inseguridad.

Uno de los casos más recientes es un terreno ubicado en la colonia Alamitos, que perteneció al sindicato electricista, y cuya estructura se encuentra en riesgo de colapso.

Durante la sesión del gabinete de servicios municipales, el edil informó que el caso fue retomado esta semana. "He instruido buscar a los dueños para invitarlos a regenerar la zona o, si es necesario, a derrumbar el lugar con apoyo del gobierno municipal", señaló. La intención, explicó, es llegar a un acuerdo con los propietarios para intervenir el espacio y eliminar el riesgo que representa para los habitantes de la zona.

El programa de recuperación de predios abandonados, añadió, ha dado resultados en otros puntos de la capital. Galindo recordó el ejemplo de la esquina de Muñoz y el río Santiago, donde el dueño decidió rehabilitar el sitio tras un acercamiento con el gobierno municipal. "Ha funcionado muy bien cuando buscamos al dueño y el dueño asume la responsabilidad", comentó.

Después de la intervención en la casona de Carranza, el Ayuntamiento ha identificado entre 10 y 12 inmuebles en condiciones similares que podrían ser atendidos bajo el mismo esquema. Algunos de ellos se ubican en zonas como Arbolitos, Bolívar y la intersección de 20 de noviembre con Reforma, además del predio de Alamitos.

El alcalde subrayó que la participación de los propietarios es indispensable, pues el municipio no puede actuar sin su autorización. En los casos donde hay voluntad, se firma un comodato que permite intervenir de forma temporal los espacios privados.