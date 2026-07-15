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Buscan en Pozos a embajadora turística

Por Leonel Mora

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Buscan en Pozos a embajadora turística
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      La oficina de Turismo de Villa de Pozos publicó su convocatoria para elegir a una embajadora turística del municipio. En el certamen podrán participar mujeres de 18 a 30 años nacidas en Pozos o con dos años de residencia como mínimo.

      El proceso de inscripción ya está abierto y finalizará el próximo viernes 7 de agosto. La elección, de acuerdo con la convocatoria, se realizará el sábado 12 de septiembre en el marco de la Feria Regional de Villa de Pozos 2026.

      Entre los criterios de evaluación estará la proyección escénica, la facilidad de expresión verbal, el desarrollo y dominio de un tema sobre Villa de Pozos como destino turístico, y el conocimiento de la historia y tradiciones del municipio.

      Algunas de las obligaciones de la embajadora serán representar a Pozos en eventos de diversa índole a convocatoria de la Dirección de Turismo, así como en eventos de promoción y colaborar en la creación y difusión de contenidos sobre los atractivos turísticos de Villa de Pozos, manteniendo una conducta acorde a los valores institucionales del gobierno municipal.

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      La ganadora recibirá corona, banda y un reconocimiento económico de 15 mil pesos, en tanto que la suplente recibirá corona, banda y reconocimiento económico de 10 mil pesos.

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