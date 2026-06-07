Buscan fortalecer el turismo de negocios
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Samuel Moreno
slp@pulsoslp.com.mx
A poco más de dos meses del arranque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la Secretaría de Turismo del Estado, trabaja en la atracción de congresos y eventos especializados con la intención de fortalecer uno de los segmentos que mayor derrama económica genera el turismo de negocios.
La titular de la dependencia, Yolanda Josefina Cepeda Echaverría, informó que para los próximos meses ya se tiene confirmada la realización del Congreso Charro y se mantienen negociaciones para concretar la llegada de un congreso médico, encuentros que podrían atraer a cientos de visitantes al estado fuera de los periodos vacacionales tradicionales.
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La funcionaria explicó que la estrategia busca que San Luis Potosí no dependa exclusivamente de eventos masivos o temporadas altas para mantener la ocupación hotelera y la actividad económica vinculada al sector turístico. En ese sentido, destacó que la reciente ampliación de la conectividad aérea representa una oportunidad para captar visitantes relacionados con actividades empresariales, académicas y deportivas.
Además del turismo religioso, que históricamente ha sido uno de los principales motores del sector, la dependencia pretende impulsar nichos con mayor capacidad de gasto y permanencia. De acuerdo con la secretaria, los asistentes a congresos y convenciones suelen extender sus estancias y consumir servicios turísticos adicionales, lo que incrementa el impacto económico en los destinos sede.
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