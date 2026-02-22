Buscan reclutar 100 custodios para Ceresos en SLP

Para este año, se prevé contratar alrededor de 100 custodios, a fin de cubrir el déficit existente en los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Recordó que el martes pasado la dependencia, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, emitió la convocatoria de ingreso a los cursos preparatorios de formación para policías penitenciarios.

Refirió que el reclutamiento y la formación se realizará en la Academia de la Seguridad y Protección Ciudadana, cuya certificación correrá a cargo del gobierno federal.

El mando policial complementó que la convocatoria va dirigida a hombres y mujeres. En el caso de ellas, para trabajar en el penal capitalino de La Pila o en Xolol, en el municipio de Tancanhuitz.

"Queremos los más que se puedan para reforzar ese lugar (la cárcel). Nosotros estamos pensando unos 100 que puedan acercarse porque la convocatoria va a durar aproximadamente un mes", expuso.

En entrevista, destacó que derivado de los recientes incrementos y bonos autorizados por el Gobierno del Estado, un custodio puede obtener un salario mensual de 25 mil pesos.

"Es una gran oportunidad para los estudiantes que acaban de salir de la prepa o que ya tienen universidad. Recordemos que es un espacio muy bien remunerado aquí en San Luis Potosí", concluyó.