Clausuran abarrotes en SLP por venta irregular de alcohol

La Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo la clausura de una tienda de abarrotes tras recibir diversas quejas vecinales por el consumo de bebidas alcohólicas al interior del establecimiento fuera del horario permitido.

La intervención se realizó luego de varios reportes ciudadanos que señalaban presuntas irregularidades en el negocio, lo que derivó en una inspección por parte del personal correspondiente.

Durante la revisión, los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, incumpliendo así la normativa municipal vigente. Ante esta situación, se procedió a la colocación de sellos de clausura en el lugar.