logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clausuran abarrotes en SLP por venta irregular de alcohol

El establecimiento operaba sin licencia y acumulaba quejas vecinales

Por Redacción

Febrero 22, 2026 09:59 a.m.
A
Clausuran abarrotes en SLP por venta irregular de alcohol

La Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo la clausura de una tienda de abarrotes tras recibir diversas quejas vecinales por el consumo de bebidas alcohólicas al interior del establecimiento fuera del horario permitido.

La intervención se realizó luego de varios reportes ciudadanos que señalaban presuntas irregularidades en el negocio, lo que derivó en una inspección por parte del personal correspondiente.

Durante la revisión, los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, incumpliendo así la normativa municipal vigente. Ante esta situación, se procedió a la colocación de sellos de clausura en el lugar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran abarrotes en SLP por venta irregular de alcohol
Clausuran abarrotes en SLP por venta irregular de alcohol

Clausuran abarrotes en SLP por venta irregular de alcohol

SLP

Redacción

El establecimiento operaba sin licencia y acumulaba quejas vecinales

Se estrella Audi en Periférico Norte
Se estrella Audi en Periférico Norte

Se estrella Audi en Periférico Norte

SLP

PULSO

Conductor resulta lesionado

Harán desfile de la primavera el 20 de marzo
Harán desfile de la primavera el 20 de marzo

Harán desfile de la primavera el 20 de marzo

SLP

Samuel Moreno

Congreso no aclara destino de 23mdp
Congreso no aclara destino de 23mdp

Congreso no aclara destino de 23mdp

SLP

Ana Paula Vázquez

La ASF encuentra anomalías del Legislativo en el ejercicio de recursos federales