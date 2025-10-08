logo pulso
Buscará Gobierno regular hospedaje vía app como Airbnb

La iniciativa se presentará en 2026 en conjunto con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles

Por Rubén Pacheco

Octubre 08, 2025 02:58 p.m.
Buscará Gobierno regular hospedaje vía app como Airbnb

Para el próximo año y de manera conjunta, la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) presentarán una iniciativa ante el Poder Legislativo para regular en San Luis Potosí el hospedaje por plataforma como Airbnb.

En entrevista, Yolanda Cepeda Echavarría, titular de la Sectur, adelantó que, entre otras consideraciones, se propone que dichos lugares para el hospedaje tributen los mismos impuestos que los negocios o cadenas establecidas.

"Es un tema que tenemos que agarrar con esa precisión y con esa responsabilidad. Insisto, el piso parejo tiene que existir para todos. Creo yo que el turista cada vez más exige mayor seguridad, mejor atención, entonces tenemos que estar a la vanguardia de lo que el turista pide", declaró.

Rememoró que recientemente se reunió con la dirigencia del sector hotelero y la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, donde se planteó el impulso a dicho planteamiento.

