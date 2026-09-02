C&A abrirá una sucursal en el Centro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Por tercera vez en 55 años, la esquina de Álvaro Obregón con el Pasaje Hidalgo cambia de inquilinos. Luego del retiro de la regiomontana Woolworth, la cadena jalisciense Surtidora Departamental desocupó casi la totalidad del edificio y está en vías de instalarse una tienda dividida por departamentos, generada con inversión extranjera.

Los inversionistas del grupo que abrirá la tienda C&A, ya tramitaron los permisos y la obra para abrir otra mega boutique, ya se encuentra en proceso.

El negocio de gran tamaño es conocido y ya cuenta con tiendas en las principales plazas comerciales de la ciudad.

En la casa original cuya fachada fue adaptada, operaba una ferretería conocida como "Charco Verde", combinada con un pequeño negocio de tortas que los viejos cuentan que se surtía de Las Tortugas, hasta que el grupo comercial que instaló Woolworth aceptó rentarla por casi medio siglo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera división después de que el grupo comercial completó la desocupación del local el 22 de enero de 2017, para el cierre definitivo de la tienda Woolworth el centro de la ciudad, el 20 de octubre el mismo año, los propietarios metieron en una parte una tienda de conveniencia Oxxo.

El resto del local con sus tres pisos fue ocupada a partir del 4 de mayo de 2018, luego de que entonces abrió sus puertas la tienda de la cadena jalisciense conocida como Surtidora Departamental, empresa que fue disminuyendo su actividad hasta quedar solamente como un pequeño local a un costado del Oxxo.

Nuevamente, los propietarios del edificio recibieron una propuesta, para que la tienda C&A abra sus puertas en los próximos días, con un número hasta ahora indeterminado de empleados.