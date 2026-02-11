Cabildo no fue consultado sobre cambio en servicio médico: Urbina

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, Adriana Urbina Aguilar, señaló que el Cabildo no fue informado ni consultado sobre los cambios recientes en el servicio médico que se brinda a las y los trabajadores municipales, situación que ha generado inconformidad e incertidumbre entre el personal.

En entrevista, afirmó que no se presentó ningún análisis técnico, presupuestal o jurídico que justificara la modificación del esquema de atención, y que la única información formal recibida por los regidores fueron documentos operativos sobre el nuevo procedimiento para acceder al servicio.

"Como Cabildo no se nos informó ni se nos presentó algún análisis que sustentara el cambio. Solo nos hicieron llegar el proceso básico de cómo acudir al hospital o cuál sería el primer contacto", explicó.

Dijo que se enteró de la situación a través de trabajadores que se acercaron para expresar su preocupación, principalmente por el seguimiento de padecimientos crónico-degenerativos, ya que muchos ya contaban con médicos y tratamientos asignados, además de desconocer cómo será ahora el trámite para consultas externas, hospitalizaciones o medicamentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante ello, Urbina Aguilar convocó a sesión de la Comisión de Salud para solicitar la presencia del responsable de Servicios Médicos y del Oficial Mayor, con el fin de que expliquen a detalle el alcance del nuevo esquema y den certeza al personal.

Subrayó que, aunque el nuevo modelo, que ahora opera mediante una aseguradora, contempla beneficios mayores en cobertura, la falta de información y socialización ha provocado descontento.

Entre las mejoras señaladas, mencionó que anteriormente el servicio municipal cubría alrededor de 400 mil pesos anuales por trabajador y sus beneficiarios, mientras que el nuevo seguro cubriría hasta 713 mil pesos por persona y por evento. También incluye atención a nivel nacional, cobertura en emergencias fuera de la ciudad, ambulancia aérea y un deducible de mil pesos que sería absorbido por el Ayuntamiento.

"Si lo vemos en papel, puede haber beneficios, pero el problema es que no se explicó claramente al personal. Debió existir una estrategia de socialización", apuntó.

Respecto a quejas por presunto desabasto de medicamentos, la regidora consideró que podría tratarse de un problema propio de la transición, ya que aún existe inventario en servicios médicos municipales, lo que obliga a algunos trabajadores a trasladarse entre distintas sedes para consultas y surtido de recetas.

"Hay que facilitar los procesos, porque no todos tienen las mismas condiciones para moverse de un lugar a otro", indicó.

Urbina Aguilar aseguró que la Comisión de Salud se mantendrá vigilante para que el nuevo sistema realmente mejore la atención y no afecte los derechos laborales, e incluso adelantó que se analiza realizar un foro informativo para resolver dudas y garantizar que cada trabajador cuente con su póliza y certeza de atención.

"Vamos a estar del lado de los trabajadores. Es la única prestación de salud que tienen y vamos a protegerla", concluyó.