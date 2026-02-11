Ciencias de la UASLP va a paro y anuncia cierre de vialidades
Estudiantes exigen a la Fiscalía avances en el caso de presunto agresor
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí suspendió actividades y confirmó que continuará en paro como medida de presión ante lo que califican como falta de avances en la investigación contra un presunto agresor que permanecía en funciones docentes.
En un pronunciamiento difundido por su Comité de Comunicación, la comunidad estudiantil informó que este miércoles realizará el cierre temporal de vialidades como parte de las acciones de protesta.
Los estudiantes señalaron que la movilización busca exigir a la Fiscalía General del Estado una respuesta "pronta, ágil y transparente", así como el esclarecimiento de los hechos y garantías de seguridad para la comunidad universitaria.
También hicieron un llamado a otras facultades y dependencias de la UASLP a solidarizarse con la causa y sumarse a las actividades de manifestación.
En el mismo documento, la Facultad de Ciencias se deslindó de cualquier acto que vulnere la integridad o los derechos de la ciudadanía, al asegurar que las acciones serán pacíficas y organizadas.
El paro se mantiene en medio de la tensión generada por la denuncia contra el docente, caso que ha detonado inconformidad entre estudiantes.
