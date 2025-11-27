Cae conductor por mover 63 mil litros de aditivo sin comprobar procedencia
Conductor sin documentación legal es puesto a disposición de la FGR tras detención en operativo federal
Elementos de corporaciones federales, aseguraron este miércoles un tractocamión acoplado a dos autotanques que transportaba aceite automotriz de manera irregular, en el municipio de Villa de Pozos.
Con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Guardia Nacional (GN), detuvieron al conductor de la unidad pesada que transportaba 63 mil litros del aditivo.
La SSPC explicó que, derivado de los operativos para la detección del transporte ilegal de hidrocarburos, los oficiales realizaron la inspección del vehículo y requirieron la documentación legal de procedencia al chofer, quien reconoció no tenerla.
El conductor y el tráiler cargado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya instancia resolverá la situación jurídica del detenido.
