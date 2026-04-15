Cae implicada en crimen de "El Rey del Wepa"; descartan red policial

En la actualidad, no se tiene investigaciones sobre bandas delictivas integradas por elementos de seguridad pública, afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asumió lo anterior luego que recientemente fue capturada después de más de cuatro años una ex policía municipal capitalina, inmiscuida en el asesinato del asesinato del sonidero de Kiss Sound Juan Manuel Quistian, conocido como "El Tontín" o "El Rey del Wepa".

De los otros tres implicados, una correspondía a una oficial municipal soledense y otro expolicía de la capital, quien participó en el feminicidio de otra elemento de la misma corporación capitalina.

"En el momento de los hechos se desempeñaba ella como policía, sin embargo, se dio a la fuga cuando sucedieron los hechos (...) no tenemos un número en este sentido (grupos delictivos integrados por policías)", complementó la fiscal general.

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Como seguimiento del tema se le recordó la operación del denominado "cartel de la Ministerial", a lo respondió que dicho asunto penal sucedió hace varios años, el cual se investigó en su momento.

Concluyó que la investigación penal por el crimen del "El Tontín" o "El Rey del Wepa" está concluida, toda vez que tres delincuentes ya recibieron sentencia condenatoria y con la última aprehensión concluyen todas las detenciones de las personas que participaron.