Calles de V. de Arista están en el abandono

Vecinos de Villa de Arista denuncian el incumplimiento de las autoridades a la pavimentación del camino de La Manta a Salsipuedes, en Bocas. El delegado ofreció la pavimentación en mayo, con fecha de comienzo en junio, y ya transcurrieron tres meses de la promesa incumplida.

Carlos Romo, agricultor de Villa de Arista y de la zona de Bocas, dijo que los propios vecinos volvieron acondicionar el camino para que fuera útil, porque se encontraba muy deteriorado y existía un riesgo permanente de accidentes automovilísticos.

Precisó que por otra parte, hay cinco vados que ya se encuentran intransitables, uno de ellos ubicado a dos kilómetros de La Manta, con dirección a Salsipuedes, y los cuatro restantes, se ubican a partir de La Enramada.

“Ese canijo del Waldo nomás nos cuenteó... No ha venido a hacer nada y nosotros ya hicimos una buena parte, porque falta que echen un poquito de material y listo, y no va... Nosotros dimos una emparejadita y como ha llovido, pues ha estado mejor”.

Agregó que solo queda rellenar una parte de los vados para evitar que se vuelvan intransitables. Dijo que los vecinos utilizaron maquinaria que ellos mismos consiguieron, de manera que pudieran nivelar y que el camino no se siga echando a perder, y fue así como emparejaron con la ayuda de una niveladora, y la lluvia hizo el resto del trabajo.

Aseguró que le espera mucho trabajo a la delegación, porque los vados están intransitables, y por ejemplo la gente que no tiene camionetas no puede pasar por ahí, porque cada vado tiene casi un metro de profundidad.