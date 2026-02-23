Canaco destaca blindaje estatal tras violencia en estados vecinos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, afirmó que la estrategia de blindaje implementada por el Gobierno estatal permitió preservar la paz y evitar afectaciones sociales y económicas en la entidad, pese a los hechos violentos registrados en otros estados tras el operativo en Tapalpa, Jalisco.

Comparativo de incidentes en estados vecinos

El dirigente empresarial señaló que la coordinación encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil Estatal (GCE) reforzaron la vigilancia en accesos carreteros y zonas limítrofes, lo que impidió incidentes en territorio potosino.

Indicó que mientras en entidades como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Sinaloa se reportaron bloqueos y enfrentamientos, en San Luis Potosí no se registraron disturbios, lo que —dijo— permitió mantener la movilidad y la actividad comercial, laboral y educativa sin interrupciones.

Díaz de León sostuvo que los resultados reflejan la efectividad de la estrategia estatal en materia de seguridad y la coordinación operativa, así como la inversión en fortalecimiento institucional.