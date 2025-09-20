logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

En un escrito al Congreso, señalan que hay un aumento de delitos en la zona centro

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 20, 2025 11:21 a.m.
A
Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, entregó un oficio al Congreso del Estado firmado por comerciantes y vecinos del Centro Histórico, en el que solicitan mayor seguridad y vigilancia ante el aumento de delitos en la zona y acciones para impulsar la economía formal.

Explicó que la inseguridad afecta tanto a negocios como a habitantes de la zona, ya que se registran robos a comercios, falsificación de billetes y asaltos en distintos horarios.

"Desgraciadamente, la inseguridad está a cualquier hora. Anteriormente decíamos que en la noche está muy peligroso, pero ahora es en todas las horas", aseguró.

Agregó que los vecinos que respaldaron la petición también denuncian constantes robos a casas y vehículos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la problemática del ambulantaje, coincidió con los señalamientos hechos en repetidas ocasiones por la empresaria Alejandrina Cedillo, quien advirtió que la venta informal ha provocado pérdidas en el comercio establecido.

"Muchas veces les importa más el ambulantaje que el comercio establecido, cuando el establecido paga impuestos, paga luz, paga todo. Y un ambulante no paga nada. Si de eso se trata, yo también podría convocar a los comercios establecidos a que saliéramos a la calle, porque ahí se vende mejor", cuestionó.

Finalmente, Reyes Sías sostuvo que la petición busca recordar a las y los diputados que deben responder a las necesidades de la ciudadanía. "Queremos reuniones con ellos para mostrarles leyes que hacen falta para regular los negocios y que todos podamos trabajar en condiciones justas y seguras", agregó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes
Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

SLP

Ana Paula Vázquez

En un escrito al Congreso, señalan que hay un aumento de delitos en la zona centro

Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP
Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP

Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP

SLP

Rolando Morales

"Hay gasolineras muy antiguas que no han actualizado su tecnología", señaló Enrique Galindo

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago
Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

SLP

Flor Martínez

Representa un riesgo para automovilistas; exigen a las autoridades atender el desperfecto

Simulacro recuerda carencias de Bomberos
Simulacro recuerda carencias de Bomberos

Simulacro recuerda carencias de Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Falta de personal y unidades han reducido hasta un 50% su capacidad de respuesta: Adolfo Benavente