Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, entregó un oficio al Congreso del Estado firmado por comerciantes y vecinos del Centro Histórico, en el que solicitan mayor seguridad y vigilancia ante el aumento de delitos en la zona y acciones para impulsar la economía formal.

Explicó que la inseguridad afecta tanto a negocios como a habitantes de la zona, ya que se registran robos a comercios, falsificación de billetes y asaltos en distintos horarios.

"Desgraciadamente, la inseguridad está a cualquier hora. Anteriormente decíamos que en la noche está muy peligroso, pero ahora es en todas las horas", aseguró.

Agregó que los vecinos que respaldaron la petición también denuncian constantes robos a casas y vehículos.

Sobre la problemática del ambulantaje, coincidió con los señalamientos hechos en repetidas ocasiones por la empresaria Alejandrina Cedillo, quien advirtió que la venta informal ha provocado pérdidas en el comercio establecido.

"Muchas veces les importa más el ambulantaje que el comercio establecido, cuando el establecido paga impuestos, paga luz, paga todo. Y un ambulante no paga nada. Si de eso se trata, yo también podría convocar a los comercios establecidos a que saliéramos a la calle, porque ahí se vende mejor", cuestionó.

Finalmente, Reyes Sías sostuvo que la petición busca recordar a las y los diputados que deben responder a las necesidades de la ciudadanía. "Queremos reuniones con ellos para mostrarles leyes que hacen falta para regular los negocios y que todos podamos trabajar en condiciones justas y seguras", agregó.