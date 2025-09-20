logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Representa un riesgo para automovilistas; exigen a las autoridades atender el desperfecto

Por Flor Martínez

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Desde hace varios días, pestilentes aguas residuales escurren por varios metros sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de la colonia El Morro, tanto en dirección poniente como oriente, lo que representa un riesgo para los automovilistas que transitan por este tramo.

La fuga proviene del camellón central de la vialidad, aunque en años anteriores, este problema era recurrente y había sido reparado, nuevamente se observa el escurrimiento de aguas negras, generando malestar y preocupación entre los usuarios.

Conductores advirtieron que el peligro aumenta debido a que los vehículos circulan a velocidad moderada y al llegar al área encharcada, deben frenar de manera repentina. Esto, señalaron, podría provocar choques o incluso volcaduras en las curvas de la zona.

“El problema es que, al haber esta fuga, uno baja la velocidad y frena, pero los vehículos que vienen detrás pueden no alcanzar a detenerse, y ahí es cuando ocurren accidentes”, comentó un automovilista 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante la situación, los usuarios exhortaron a las autoridades a atender de inmediato el desperfecto y verificar las condiciones de la red sanitaria en este tramo, en una vía considerada de gran importancia para la movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago
Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

SLP

Flor Martínez

Representa un riesgo para automovilistas; exigen a las autoridades atender el desperfecto

Simulacro recuerda carencias de Bomberos
Simulacro recuerda carencias de Bomberos

Simulacro recuerda carencias de Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Falta de personal y unidades han reducido hasta un 50% su capacidad de respuesta: Adolfo Benavente

Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN
Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN

Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN

SLP

Rolando Morales

Con éxito realizan simulacro en CREE
Con éxito realizan simulacro en CREE

Con éxito realizan simulacro en CREE

SLP

Rubén Pacheco

En punto de las 12:00 horas inició la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1.