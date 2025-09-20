Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Desde hace varios días, pestilentes aguas residuales escurren por varios metros sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de la colonia El Morro, tanto en dirección poniente como oriente, lo que representa un riesgo para los automovilistas que transitan por este tramo.

La fuga proviene del camellón central de la vialidad, aunque en años anteriores, este problema era recurrente y había sido reparado, nuevamente se observa el escurrimiento de aguas negras, generando malestar y preocupación entre los usuarios.

Conductores advirtieron que el peligro aumenta debido a que los vehículos circulan a velocidad moderada y al llegar al área encharcada, deben frenar de manera repentina. Esto, señalaron, podría provocar choques o incluso volcaduras en las curvas de la zona.

“El problema es que, al haber esta fuga, uno baja la velocidad y frena, pero los vehículos que vienen detrás pueden no alcanzar a detenerse, y ahí es cuando ocurren accidentes”, comentó un automovilista

Ante la situación, los usuarios exhortaron a las autoridades a atender de inmediato el desperfecto y verificar las condiciones de la red sanitaria en este tramo, en una vía considerada de gran importancia para la movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí.