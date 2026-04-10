Caos en el Centro: vecinos bloquean Alameda por drenaje colapsado

Vecinos del barrio del Montecillo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, realizaron este viernes un bloqueo en la Alameda Juan Sarabia para exigir la intervención del organismo operador Interapas ante el colapso del drenaje que, aseguran, afecta desde hace años a diversas vialidades y viviendas de la zona.

Habitantes del sector comprendido entre las calles Guadalupe Victoria, Otahegui, 20 de Noviembre, entre otras señalaron que el sistema sanitario presenta fallas severas que han provocado filtraciones dentro de las casas, socavones en banquetas y calles, así como brotes de aguas negras. Indicaron que, en algunos domicilios, el agua residual ya se acumula bajo los inmuebles, generando humedad, malos olores y proliferación de mosquitos.

De acuerdo con los testimonios, en la calle Otahegui el agua contaminada continúa fluyendo, mientras que en Jiménez, donde consideran el problema más grave, el drenaje estaría totalmente colapsado, lo que impide que el agua se desaloje de las viviendas. Vecinos afirmaron que han tenido que dejar de usar regaderas y lavaderos, recurriendo a recipientes para realizar actividades básicas debido a que el drenaje no funciona.

Los manifestantes también denunciaron la aparición de socavones tanto en la vía pública como dentro de las casas, lo que ha ocasionado daños a vehículos y riesgos estructurales en al menos una veintena de viviendas. En la calle Jiménez, añadieron, alrededor de 25 familias enfrentan afectaciones directas, entre ellas personas adultas mayores y algunas que permanecen en cama sin posibilidad de realizar sus aseos.

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Según relataron, previamente sostuvieron reuniones con personal de Interapas, quienes habrían prometido intervenir el drenaje y entregar una obra en la calle Otaegui a mediados de marzo; sin embargo, aunque los trabajos concluyeron recientemente, señalaron que el problema principal no fue atendido. Además, acusaron que funcionarios del organismo tenían programada una visita entre las 11:00 y 11:30 horas, pero no acudieron, lo que detonó la decisión de cerrar la circulación en la Alameda.

Los vecinos sostienen que el problema no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de una década, con reportes constantes y soluciones parciales. Consideran que el drenaje del barrio, uno de los más antiguos del Centro Histórico, requiere una rehabilitación integral y no intervenciones aisladas.

También señalaron que las filtraciones han comenzado a afectar la estructura de las viviendas, mientras que las restricciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar modificaciones en inmuebles del Centro Histórico dificultan que los propietarios puedan reparar daños por su cuenta.

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Los inconformes estimaron que entre 20 y 30 familias resultan directamente afectadas por el colapso sanitario y advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir un compromiso formal para sustituir la red de drenaje en la zona.