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Capacitan a mujeres como operadoras de tráiler en SLP

ICAT impulsa capacitación con apoyo de Scania

Por Rubén Pacheco

Abril 03, 2026 11:39 a.m.
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Capacitan a mujeres como operadoras de tráiler en SLP

El año pasado, se logró la capacitación de 120 personas en la Escuela Nacional de Autotransporte, especializada en el manejo de tractocamiones de quinta rueda, informó Estefanía Flores Saldierna, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

Describió que, del total de personas instruidas, 13 correspondieron a mujeres y 107 a hombres, lo que evidencia que sigue siendo un oficio operado principalmente por la población masculina.

Pese a ello, destacó que bajo una perspectiva de género, se determinó promover una generación de mujeres, a través de un convenio con la empresa Scania, la cual entregó en comodato un tráiler al ICAT para la instrucción.

Complementó que, posterior a la capacitación durante un mes y medio, las estudiantes obtuvieron constancia avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y certificación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y derivado de convenios de colaboración, accedieron a una empresa del ramo del autotransporte.

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"Estamos trabajando en esa brecha, en el campo de las oportunidades para las mujeres en este tipo de capacitaciones. Hoy ya no solo se le da oportunidad a los hombres, sino también a las mujeres", manifestó.

Precisó que la Escuela Nacional de Autotransporte se encuentra ubicada en la calle Sta Catalina #791, Santa Mónica, Francisco Sarabia, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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