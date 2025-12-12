logo pulso
Carrera atlética provoca cierres parciales en vialidades del Centro Histórico

Policía Vial despliega operativo de abanderamiento y control vial en la ruta del Saucito a la Calzada de Guadalupe

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 08:21 a.m.
A
Carrera atlética provoca cierres parciales en vialidades del Centro Histórico

La mañana de este jueves se realiza una carrera atlética que partió de la zona de El Saucito y recorre avenidas como Fray Diego de la Magdalena, Damián Carmona y diversas vialidades del Centro Histórico, con meta en la Calzada de Guadalupe.

Derivado del evento, la Policía Vial implementó un dispositivo de abanderamiento y presencia preventiva para marcar cierres parciales y agilizar la circulación en los tramos afectados.

Las autoridades exhortaron a automovilistas y peatones a atender las indicaciones de los oficiales y a considerar rutas alternas mientras se desarrolla la competencia.

SLP

Redacción

Policía Vial despliega operativo de abanderamiento y control vial en la ruta del Saucito a la Calzada de Guadalupe

