Carrera atlética provoca cierres parciales en vialidades del Centro Histórico
Policía Vial despliega operativo de abanderamiento y control vial en la ruta del Saucito a la Calzada de Guadalupe
La mañana de este jueves se realiza una carrera atlética que partió de la zona de El Saucito y recorre avenidas como Fray Diego de la Magdalena, Damián Carmona y diversas vialidades del Centro Histórico, con meta en la Calzada de Guadalupe.
Derivado del evento, la Policía Vial implementó un dispositivo de abanderamiento y presencia preventiva para marcar cierres parciales y agilizar la circulación en los tramos afectados.
Las autoridades exhortaron a automovilistas y peatones a atender las indicaciones de los oficiales y a considerar rutas alternas mientras se desarrolla la competencia.
