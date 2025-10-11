“Casa por Casa” no se empalma con “Visitando Corazones”

El programa federal “Casa por Casa” no se empalma con el esquema gubernamental estatal “Visitando Corazones”, valoró Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar.

El pasado 1 de octubre a través del programa “Visitando Corazones”, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, realizarán visitas directas en hogares de la capital potosina, donde participarán 100 profesionales en enfermería.

Morales López sostuvo que todas las medidas que abonen a la salud de la población potosina son bienvenidas, por ello, entre más cobertura de programas existan, mejorará la universalidad del acceso a ese derecho.

Dijo que, si bien cada sistema de atención tiene objetivos específicos de atención, desde la Secretaría del Bienestar se aclarará cualquier duda que pueda generarse cuando el personal acuda a las casas.

Afirmó que hasta el momento no se han suscitado incidentes por el empalme de los programas, derivado de la comunicación con los Servicios de Salud, el ISSSTE, el IMSS y el IMSS-Bienestar.

“Supe que otro orden de gobierno inició un programa de salud casa por casa, pues que bueno. Creo que su motivo es atender a otro sector. Nosotros atendemos al sector de las personas con discapacidad y adultos mayores”, concluyó.