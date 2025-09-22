Casi 60% no denuncia a sus autoridades ante abusos

En el 2024, el 57.6 por ciento de las víctimas de delitos de San Luis Potosí decidieron no denunciar los agravios por causas atribuibles a la autoridad, reveló un informe reciente de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las causas atribuibles a la autoridad, engloba: por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil.

Mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), precisó que luego se ubicaron otras causas con el 41.3 por ciento (se considera: miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo); y el 29.7 por ciento por pérdida de tiempo.

Sobresalió que el 17.7 por ciento de los habitantes victimizados no acudieron ante las instancias gubernamentales por desconfianza en la autoridad y el 1.1 por ciento no quedo especificado en la encuesta.

Precisó que el año pasado se denunció 9.4 % de los delitos (en 2023 esta cifra fue de 9.1 %), de los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación en 74.6 % de los casos (en 2023 esta cifra fue de 76.8 %).

"Esto es, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en 7.1 % de los casos (en 2023 esta cifra fue de 7 %)", complementó.

Estimó que la "cifra oculta" en el estado de San Luis Potosí corresponde a 92.9 por ciento de delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

Este indicador se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación más aquellos, en los cuales, no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de delitos por 100.