Hay apertura del Judicial para atender los “pendientes”

La titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, aseguró que no se tiene porqué esperar y hay apertura al diálogo para resolver problemas principales, tales como el que heredaron de las pensiones a los trabajadores del sistema judicial.

Consideró que lo propicio para un diálogo con otras autoridades sería cuando coincidan las agendas de ambas, y ese será justo el instante propicio para platicar.

Explicó que el Poder Judicial está abierto al diálogo para resolver los pendientes. Añadió que habría que revisar su agenda y la que lleva el Poder Ejecutivo, porque si bien debe haber una independencia entre los poderes, eso no significa que no tengan que establecerse canales de comunicación, porque también debe advertirse que no funcionaría un poder sin el otro.

Dijo que por eso, se tiene que estar en comunicación constante con los demás poderes del estado, de manera que todos puedan permanecer en el mismo canal.

Aseguró que no se puede hablar de trabajo que derive en sentencias políticas, porque las sentencias tienen que darse conforme a derecho, y basadas en los principios judiciales de imparcialidad, equidad y justicia, y no se debe atender a otras cuestiones.