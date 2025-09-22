Siete verdades inobjetables

Contra las narrativas baratas del oficialismo en México, se debe obligadamente recurrir a los datos duros, incluso oficiales, a la realidad lacerante que nos permita sin matices observarnos y preguntarnos si realmente queremos seguir en esta ruta de país o cambiar.

Uno. México no tiene ni medianamente cercano un sistema de salud como el de Dinamarca, aquí no necesito darle datos duros, -que los hay-, pero vaya Usted a cualquier hospital público IMSS-Bienestar o ISSSTE, para que constate que lo dicho por López Obrador aquella tarde en el zócalo, más que una mentira, fue (sigue siendo) la mentada de madre más grande para millones de mexicanos, lo peor, es que a sabiendas del tamaño de la falacia, muchos infames como el que lo dijo, le siguen aplaudiendo, de verdad que falta de dignidad.

Dos. Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por cinco delitos graves vinculados a sus nexos y protección al cártel de Sinaloa, Secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón, ni el más ingenuo podría creer que el Presidente no sabía lo que hizo en seis años, estamos de acuerdo. Pero, Hernán Bermúdez, Secretario de Seguridad Pública en Tabasco con Adán Augusto, además tierra del Presidente López Obrador, igualmente, ni el más ingenuo podría creer que un Gobernador no sabía lo que hizo en seis años, ¿cuál es la diferencia?

Tres. Muertes por homicidios dolosos fuentes oficiales SNSP: 122,319 con Felipe Calderón. 150,451 con Peña Nieto. 167,336 con López Obrador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuatro. Personas desaparecidas o no localizadas CNB: Felipe Calderón 16,889; Peña Nieto 32,682; López Obrador, 54,049. 67.37% más personas muertas y desaparecidas en el primer sexenio de la 4T que en el de su odiado Felipe del Niño Jesús.

Cinco. En 2024, López Obrador reconoció que como Presidente viajó por lo menos cinco veces a Badiraguato, cuna del cártel de Sinaloa, al final de su sexenio lo hizo en seis ocasiones, en dos no hubo cobertura de los medios de comunicación, justificó sus visitas con supervisión de obras e implementación de programas sociales, por aquello de “primero los pobres”; sin embargo, ni Santos Reyes Yucuná, San Simón Zahuatlán o Cochoapa el Grande, municipios con los más altos índices de marginación y pobreza extrema, recibieron tanta atención presidencial como Badiraguato, saque Usted sus conclusiones.

Seis. Nunca, ni en los tiempos más oscuros del monolítico sistema priísta, la Secretaría de Marina había estado envuelta en un escándalo como el del recién destapado “huachicol fiscal”, los señalados de quien se presume su responsabilidad son los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos con rango de vicealmirante y contraalmirante, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina durante todo el sexenio de López Obrador; podría tratarse del quebranto mas grande a la nación, más que FOBAPROA, más que SEGALMEX o cualquier otra estafa, si alguna de las anteriores se le pudiera asignar el mote de “estafa maestra”, la del huachicol, sería la madre, abuela y bisabuela de todas las anteriores, por un daño que ascendería a los 550 mil millones de pesos y contando.

Siete. Y ya que hablamos de los viejos tiempos del PRI-Gobierno, recordaremos que a lo más que se llegó a calificar ese régimen autoritario fue cuando el escritor Mario Vargas Llosa, aseveró que México era una “Dictadura Perfecta”, que lejos quedaron aquellos tiempos hasta románticos si Usted quiere, cuando muchos políticos asumían con enojo ese agraviante calificativo y los intelectuales oficialistas de la época se desgarraron las vestiduras por tal atrevimiento del peruano derechista.

Pero que tal ahora lo que dice Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos de América ha sostenido: “México está petrificado” y mantiene una “alianza intolerable con el narco” y que esas organizaciones tienen un “tremendo control del país”, de modo que, los cárteles al ser declaradas como Organizaciones Terroristas están siendo combatidas como tales; yo no sé si Usted ya lo advirtió, pero luego de cada llamada con la Casa Blanca, cada visita de algún alto funcionario como la última de Marco Rubio, siempre ocurre “algo” en este tema: traslados, detenciones, descubrimientos, decomisos, y aún le faltan a Trump poco más de tres años.

Diría Don Porfirio Díaz: “Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.

Ahí le dejo a Usted estas siete verdades inobjetables, reflexiónelas, analícelas, coméntelas, ser oposición nunca será fácil, menos en estos tiempos, pero imposible dejar de decirlo, porque nos indigna lo que pasa, lo decimos con plena libertad. #EsUnHonorSerOposición y #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre.

Los sigo leyendo en el correo:

jorgeandres7826@hotmail.com.