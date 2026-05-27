Casi 80% de las familias potosinas tiene una mascota

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En vista de que más del 80 por ciento de los hogares potosinos, cuenta mínimamente con un perro en la familia y hay un aproximado de un millón de perritos, contra 800 mil personas menores de 15 años, significa que hay mascotas que atender.

Ante tal situación se anunció la creación de la organización civil, Bienestar Perruno SLP. Mauro Ruiz Domínguez, defensor de animales 24/7, explica que el valor de la protección, le fue heredado de su padre, Mauro Ruiz Saldierna, por lo que desde pequeño, tomó la determinación de velar por los animales.

Explica que ahora, la organización civil Bienestar Perruno SLP, parte del entendido de que las cifras del INEGI, más del 80 por ciento de los hogares potosinos, cuentan con uno o más perros como mascota, lo que representa aproximadamente, un millón de perros viviendo en nuestro estado.

Asegura que en comparación, en San Luis Potosí habitan alrededor de 800 mil menores de 15 años, lo que significa que, de acuerdo con datos oficiales, hay más perros que niños en nuestro estado.

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Dijo que este contexto convierte a la entidad en un lugar estratégico y prioritario para impulsar acciones que promuevan la tenencia responsable, la educación y el bienestar animal.

La nueva organización civil contempla campañas de vacunación a bajo costo, cursos de comportamiento y educación canina, pláticas sobre salud, alimentación y bienestar animal, campañas de adopción responsable, entrenamiento deportivo y actividades de integración humano-perro, programas de concientización dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

Aseguró que el bienestar de los perros, también es bienestar para nuestra comunidad y que cada perro mejor cuidado, educado y saludable, representa una familia más feliz, una convivencia más segura y una sociedad más consciente y responsable.

Dijo que se pretende trabajar para construir una cultura donde el respeto, el cuidado y el amor por los animales se traduzcan en acciones reales y permanentes.

"Estamos convencidos de que, cuando mejoramos la vida de un perro, también mejoramos la vida de las personas que lo rodean. Juntos podemos hacer de San Luis Potosí, un referente de bienestar animal, responsabilidad social y convivencia armoniosa entre humanos y perros".