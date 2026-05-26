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Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua

Vecinos denuncian que llevan más de 30 días sin el suministro

Por Flor Martínez

Mayo 26, 2026 03:05 p.m.
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Foto: Omar Hernández/Pulso

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      Habitantes de diversas colonias de San Luis bloquearon durante aproximadamente dos horas la avenida Ricardo B. Anaya en su cruce con calle Líbano tras denunciar que llevan más de 30 días sin suministro de agua potable.

      Los inconformes señalaron que esta situación ha afectado a decenas de familias, pero principalmente a adultos mayores y personas enfermas que requieren el líquido para tratamientos médicos y actividades básicas del hogar.

      Marco Félix, representante de los vecinos, señaló que las colonias afectadas son Hermenegildo J. Aldana, El Sol, Providencia y Mayamil, aunque advirtió que otras aledañas como la Unidad Ponciano Arriaga (UPA) Jardín del Sur, entre otras, estarían sumándose a las protestas debido a la falta de agua.

      Indicó que ante la ausencia del servicio, los habitantes han tenido que abastecerse mediante pipas particulares, generando gastos considerables para las familias. Reprochó que en estos tres días calculan un gasto de hasta 2 mil pesos en la compra de agua a pipas particulares.

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      "Ahorita de cuatro pipas he gastado aproximadamente dos mil pesos y solamente llenan un tinaco de mil 100 litros", explicó.

      Quienes habitan en condominios señalaron ser de los más afectados, pues aunque están al corriente con sus recibos, afirman que del Interapas tampoco los apoyan con pipas, argumentando que hay usuarios con adeudos.

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      Reprocharon que ante la falta de apoyo a través de pipas, hay quienes han pensado en dejar de pagar su recibo, debido al doble gasto que les genera la compra del líquido a pipas particulares y el pago del recibo al mismo tiempo.

      Los vecinos señalaron que sostuvieron una reunión con representantes de Interapas, entre ellos Roberto Reyes, quien se comprometió a que este miércoles sería instalada una bomba en el pozo de Mayamil y que el jueves comenzaría nuevamente el suministro de agua a través de la red.

      Sin embargo, advirtieron que de no cumplirse el compromiso retomarán la manifestación, pero ahora bloqueando otras vialidades principales como es la carretera 57, principalmente en las horas pico.

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